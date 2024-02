Real Madrid-Siviglia diretta tv e streaming: probabili formazioni

La partita tra Real Madrid e Siviglia, in programma domenica 25 febbraio alle ore 21:00, sarà trasmessa in Italia da Dazn, detentore dei diritti della Liga nel nostro Paese. La sfida sarà disponibile in streaming, previa abbonamento, sia su App che sul sito ufficiale di Dazn.

Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, dopo aver battuto il Girona con un netto 4-0, si trova a sei punti di vantaggio sulla diretta concorrente e mira a consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. Il Siviglia, invece, attualmente quindicesimo, cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione, avendo ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime giornate.

Real Madrid-Siviglia: le probabili formazioni e dove vederla in diretta

Per quanto riguarda le formazioni, il Real Madrid dovrà fare a meno degli squalificati Camavinga e Carvajal, oltre agli infortunati Courtois, Militao, Alaba e Bellingham. È probabile il recupero di Rudiger, che dovrebbe giocare al centro della difesa con Nacho. In attacco, Brahim Diaz potrebbe supportare Vinicius e Rodrygo, mentre Modric e Kroos saranno i veterani affidabili in mediana.

Il Siviglia affronta pesanti assenze, tra cui Lukebakio, Mariano, Agoumé, Marcao, Lamela e Acuna. La partita sarà particolarmente significativa per Sergio Ramos, che tornerà al Bernabeu come avversario dopo 16 anni trascorsi nel Real Madrid. In attacco, il riferimento sarà En Nesyri.

Le probabili formazioni vedono il Real Madrid schierato con un 4-3-3 e il Siviglia con un 5-3-2.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Brahim, Rodrygo, Vinicius.

Siviglia (5-3-2): Nyland; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Kike Salas, Jesús Vázquez; Oliver Torres, Soumané, Sow; Isaac, En Nesyri.

Il match si preannuncia carico di emozioni e di significati, non solo per la lotta al titolo e alla salvezza, ma anche per il ritorno di Sergio Ramos al Santiago Bernabeu da avversario.