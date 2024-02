Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi stanno insieme da due anni?

Le voci su una possibile relazione tra Chiara Ferragni, influencer di fama mondiale, e Tomaso Trussardi, erede della nota casa di moda, si rincorrono da tempo. Queste speculazioni hanno preso piede in seguito alla separazione di Ferragni dal marito Fedez e di Trussardi dalla moglie Michelle Hunziker. Il giornalista Davide Maggio ha recentemente alimentato ulteriormente il gossip, suggerendo un legame tra Ferragni e Trussardi attraverso indizi che includono il teatro La Scala di Milano, la passione per gli animali e un misterioso monastero di benedettine. Nonostante non sia stato fatto esplicitamente il nome di Trussardi, molti hanno collegato i punti, considerando i lunghi pettegolezzi che circondano i due da circa due anni.

La storia tra Ferragni e Trussardi sembra essere iniziata nel gennaio 2022, quando Trussardi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Hunziker, dopo sette anni di unione e due figli. In quel periodo, circolavano già voci su una possibile crisi nel matrimonio tra Ferragni e Fedez, alimentate da un articolo del magazine Oggi. Tuttavia, l'attenzione mediatica si è concentrata maggiormente sulle vicende personali di ciascuno, lasciando in secondo piano la natura della relazione tra Ferragni e Trussardi.

Attualmente, sia Ferragni che Trussardi sono ufficialmente single, e se fosse confermata una loro relazione, rappresenterebbe un nuovo inizio per entrambi. Nonostante le continue speculazioni, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo la natura del loro rapporto.