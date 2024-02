Chiara Ferragni separata Fedez, nuova vita da mamma single a Milano

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice di fama internazionale, affronta la sua prima giornata da "mamma single" dopo la notizia della rottura con il marito Fedez, rapper e personaggio pubblico anch'esso molto seguito. La coppia, che si era unita in matrimonio nel 2018, ha recentemente mostrato segni di una crisi, culminata con la separazione ufficiale.

La Ferragni è stata fotografata a Milano, dove ha trascorso del tempo con i suoi figli, Vittoria di 2 anni e Leone di 6 anni, tra passeggiate al parco e pomeriggi ludici. L'influencer ha anche risposto pubblicamente alle polemiche relative al "caso Balocco", una controversia scoppiata a dicembre.

Fedez, dal canto suo, si è allontanato dalla scena pubblica, essendo stato avvistato per l'ultima volta alla sfilata di Donatella Versace. Si vocifera che il rapper abbia preso una casa in affitto a Milano per rimanere vicino ai figli.

Annamaria Berrinzaghi, madre e manager di Fedez, ha espresso il suo auspicio che "tutto vada bene", senza fornire ulteriori commenti sulla situazione. La separazione è stata confermata da diverse fonti, ma non vi è stata ancora una dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati.