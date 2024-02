Dove vedere tutte le partite in tv Serie A 26ª giornata: ecco gli orari Sky e Dazn

La 26ª giornata del campionato di Serie A si preannuncia ricca di appuntamenti cruciali per la classifica, con partite chiave trasmesse su Sky e DAZN. Il big match tra Milan e Atalanta, terza e quarta forza del torneo, si disputerà domenica 25 febbraio alle 20:45 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su DAZN. Un altro incontro di rilievo vedrà l'Inter, attualmente in testa alla classifica con 63 punti, affrontare il Lecce domenica 25 alle 18:00 allo stadio Via del Mare, anch'esso trasmesso esclusivamente su DAZN.

La programmazione televisiva della giornata include anche Juventus-Frosinone e Fiorentina-Lazio, entrambe le partite saranno disponibili su Sky oltre che su DAZN. La giornata si aprirà venerdì 23 febbraio con Bologna-Verona su DAZN e si concluderà lunedì 26 con Fiorentina-Lazio, disponibile sia su Sky che su DAZN.

Serie A: Orari e Canali TV per la 26ª Giornata, Focus su Milan-Atalanta e Lecce-Inter

Il calendario completo delle partite della 26ª giornata di Serie A è il seguente:

- Venerdì 23 febbraio, ore 20:45: Bologna-Verona (DAZN)

- Sabato 24 febbraio, ore 15:00: Sassuolo-Empoli (DAZN)

- Sabato 24 febbraio, ore 18:00: Salernitana-Monza (DAZN)

- Sabato 24 febbraio, ore 20:45: Genoa-Udinese (DAZN e Sky)

- Domenica 25 febbraio, ore 12:30: Juventus-Frosinone (DAZN e Sky)

- Domenica 25 febbraio, ore 15:00: Cagliari-Napoli (DAZN)

- Domenica 25 febbraio, ore 18:00: Lecce-Inter (DAZN)

- Domenica 25 febbraio, ore 20:45: Milan-Atalanta (DAZN)

- Lunedì 26 febbraio, ore 18:00: Roma-Torino (DAZN)

- Lunedì 26 febbraio, ore 20:45: Fiorentina-Lazio (DAZN e Sky)

I tifosi potranno seguire le loro squadre del cuore e assistere agli sviluppi della lotta per il titolo e per la salvezza attraverso le piattaforme di streaming e i canali televisivi designati.