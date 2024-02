Testate e pugni in strada! Aggressione e divieto di avvicinamento per un uomo a Bergamo

Un uomo di 42 anni è stato sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna dopo averla minacciata e aggredita fisicamente a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. L'episodio di violenza è avvenuto il 2 febbraio, quando l'uomo ha colpito la donna con testate e pugni in strada, in seguito alla decisione della vittima di terminare la relazione e lasciare l'abitazione condivisa. La donna aveva inoltre espresso l'intenzione di sporgere denuncia. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, fornendo le necessarie cure alla vittima.

Il divieto di avvicinamento è una misura cautelare personale prevista dall'articolo 282 ter del codice di procedura penale, che impone all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla persona offesa o di mantenere una distanza specifica da questi luoghi o dalla persona stessa. Questa misura può includere anche il divieto di comunicare con la vittima attraverso qualsiasi mezzo.