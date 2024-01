Uccide a coltellate il marito: arrestata 46enne a Bergamo

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

A Martinengo, nella provincia di Bergamo, una tragica vicenda ha visto coinvolta una donna di 46 anni, accusata di aver ucciso il marito, più anziano di dieci anni, mediante coltellate nella loro villetta di via Cascina Lombarda. L'omicidio è avvenuto all'alba, gettando luce su una situazione ancora in fase di approfondimento da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire i dettagli dell'accaduto.

Le prime informazioni indicano che la donna è stata fermata dai militari di Treviglio e sembra che possa soffrire di disturbi psichiatrici. La tragedia ha sconvolto la tranquilla località, mentre le autorità cercano di comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.