L’esperimento di Elon Musk: Controllo del Mouse con il Pensiero Grazie a Neuralink

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Neuralink, la startup fondata da Elon Musk, ha raggiunto un traguardo significativo nel campo delle neurotecnologie, dimostrando che è possibile controllare un mouse di computer semplicemente con il pensiero. Questo risultato apre nuove prospettive per le persone paralizzate, offrendo loro la possibilità di interagire con dispositivi digitali senza l'uso delle mani. Il chip, denominato Telepathy, rappresenta il primo passo verso obiettivi più ambiziosi, come il recupero della capacità di camminare e vedere per individui affetti da determinate patologie.

Il dispositivo di Neuralink, chiamato N1 Implant, è completamente impiantabile, invisibile esteticamente e progettato per consentire il controllo di computer o dispositivi mobili in qualsiasi situazione. Questo impianto registra l'attività neurale attraverso 1.024 elettrodi distribuiti su 64 fili ultra-sottili e flessibili, minimizzando i danni durante e dopo l'impianto. Un robot chirurgico di precisione è necessario per inserire questi fili nel cervello, data la loro finezza.

La comunità scientifica ha accolto con cautela ottimista i risultati di Neuralink, sottolineando l'importanza di dimostrare la sicurezza e l'efficacia del dispositivo nel lungo termine. Tuttavia, permangono preoccupazioni riguardo ai rischi di infezione e alle sfide legate all'uso quotidiano del chip. La sperimentazione umana di Neuralink ha ricevuto l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, nonostante le precedenti preoccupazioni sollevate dall'agenzia riguardo ai potenziali rischi per la salute.

La tecnologia medica ha compiuto progressi significativi negli ultimi decenni, dalla telemedicina alle protesi bioniche e agli impianti cocleari. Questi sviluppi hanno trasformato il modo in cui vengono diagnosticati e trattati i pazienti, migliorando significativamente la qualità della vita di molte persone. Neuralink si inserisce in questo contesto di innovazione, promettendo di superare le barriere fisiche e di aprire nuove frontiere nella medicina e nella neurotecnologia.