Chiara Ferragni senza Fedez in foto profilo: i Ferragnez verso nuovi orizzonti?

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Recentemente, Chiara Ferragni ha sorpreso i suoi quasi 30 milioni di follower su Instagram rimuovendo l'immagine di profilo che la ritraeva insieme al marito Fedez e ai loro figli, Leone e Vittoria. Questo cambiamento arriva in un periodo di apparente riduzione delle apparizioni pubbliche di coppia, suscitando curiosità e speculazioni tra i fan e i media.

Un Profilo in Evoluzione

La decisione di Chiara di presentarsi solo con i suoi figli nella nuova immagine del profilo potrebbe riflettere un cambiamento nella narrazione personale e pubblica dell'influencer. Nonostante i recenti momenti condivisi, come un San Valentino romantico e una domenica in famiglia, l'assenza di Fedez nelle ultime pubblicazioni di Chiara ha alimentato ipotesi di una possibile crisi tra i due.

Momenti Familiari e Supporto Reciproco

Nonostante le voci, ci sono stati momenti di vicinanza e supporto reciproco tra i due coniugi. Chiara ha espresso il suo affetto e la sua gratitudine a Fedez in occasione del suo compleanno, ringraziandolo per aver creato una famiglia insieme a lei. Inoltre, nonostante le difficoltà, come il ricovero d'urgenza di Fedez e le tensioni seguite al famoso bacio a Sanremo, la coppia ha mostrato segni di unità.

La Vita Oltre i Social

Le recenti uscite in famiglia dei Ferragnez, catturate dai paparazzi, suggeriscono che la vita della coppia potrebbe essere più armoniosa di quanto i loro profili Instagram lascino intendere. Fedez ha condiviso momenti festivi con i figli, mentre Chiara è rimasta più riservata sui social dopo il caso Balocco.

La rappresentazione dei Ferragnez sui social media è un esempio di come le figure pubbliche gestiscono la loro immagine e la narrazione della loro vita privata. La loro storia evidenzia il potere degli influencer di modellare la percezione delle identità di genere e la soggettività femminile attraverso i media.

Mentre i fan rimangono in attesa di capire il futuro dei Ferragnez, è chiaro che Chiara Ferragni continua a essere un'influencer di successo e una figura di spicco nel panorama digitale. La sua recente scelta di immagine su Instagram potrebbe essere un passo verso una nuova fase della sua vita pubblica e privata, mantenendo il pubblico in attesa di scoprire i prossimi capitoli della sua storia.