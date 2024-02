Il delirio di Giovanni Barreca: I demoni mi stanno mangiando

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, Giovanni Barreca ha compiuto un atto inimmaginabile: ha ucciso la moglie e i due figli, di 5 e 16 anni, ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. La sua telefonata al 112, intrisa di delirio, ha rivelato una convinzione di dover liberare la famiglia dal demonio. "I demoni mi stanno mangiando", ha dichiarato Barreca, che si è poi consegnato alle autorità.

Le indagini hanno portato all'arresto non solo di Barreca, ma anche dei coniugi Massimo Carandente e Sabrina Fina, accusati di aver partecipato al massacro. La figlia 17enne di Barreca, sopravvissuta alla tragedia, ha ammesso di aver preso parte alle torture inflitte alla madre e ai fratelli.

Una settimana prima dell'omicidio, il figlio Kevin aveva confidato a un amico tramite chat la situazione allarmante in casa, parlando di esorcismi per liberare la madre dai demoni. Durante le torture, la figlia 17enne non solo non ha chiesto aiuto, ma ha anche continuato a messaggiare con un'amica, nonostante le suppliche della madre.

La famiglia Barreca aveva iniziato un mese prima un rito di purificazione dal demonio, che ha tragicamente portato agli omicidi. La coppia palermitana, Carandente e Fina, era presente nella casa al momento del triplice omicidio e si erano conosciuti con Barreca sui social network.

L'autopsia ha confermato la brutalità degli omicidi, con la madre e i figli torturati per ore prima della loro morte. La moglie di Barreca, Antonella Salamone, è stata uccisa la notte tra l'8 e il 9 febbraio, mentre i figli sono stati probabilmente soffocati la notte successiva.

Questo caso ha scosso profondamente la comunità e le forze dell'ordine, che hanno lavorato intensamente per ricostruire i fatti. La confessione della figlia 17enne ha fornito dettagli agghiaccianti sulla dinamica degli eventi, rivelando un quadro familiare e relazionale complesso e disturbato.