Sangiovanni si prende una pausa e annulla il concerto a Milano del 5 ottobre

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Il cantante Sangiovanni ha annunciato il suo ritiro temporaneo dalle scene musicali, comunicando la decisione ai suoi fan tramite un post su Instagram. Ha espresso la difficoltà di continuare a fingere di stare bene e la necessità di prendersi una pausa per affrontare i suoi problemi personali.

Annullamento del Concerto e dell'Album

In seguito a questo annuncio, è stato annullato il concerto che era previsto a Milano il 5 ottobre, così come è stata rimandata l'uscita del suo nuovo album "privacy". Sangiovanni ha sottolineato che la scelta non è stata influenzata dalla sua posizione in classifica, ma da un disagio che prova da tempo. Durante il Festival di Sanremo 2024, Sangiovanni aveva già espresso il suo malessere mentale e la lotta per stare bene, utilizzando la musica come mezzo per affrontare la sua condizione. Ha anche discusso il problema dell'uso dei social media e il loro impatto sulla salute mentale.

Procedura per il Rimborso dei Biglietti

Per coloro che avevano acquistato i biglietti per il concerto o pre-acquistato l'album, Sangiovanni ha assicurato che sarà possibile ottenere un rimborso, fornendo i dettagli nelle sue storie di Instagram. Nonostante il momento difficile, il cantante ha ricevuto molto sostegno e comprensione dai suoi fan, che lo hanno fatto sentire meno solo. Ha precisato che non si tratta di un addio definitivo, ma di una pausa necessaria per recuperare le energie fisiche e mentali. Ha inoltre affermato di voler continuare a scrivere e a lavorare in studio, parte del suo processo di guarigione, e di voler dedicare tempo a se stesso per migliorare la sua condizione. Sangiovanni ha espresso gratitudine verso i suoi sostenitori e ha promesso di tornare più forte di prima, una volta che avrà ritrovato il benessere necessario per proseguire la sua carriera musicale.