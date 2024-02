Olimpia Milano contro Venezia in Coppa Italia: orario e tv streaming

di Redazione Zazoom - giovedì 15 febbraio 2024

La Coppa Italia 2024 si appresta a vivere uno dei suoi momenti clou con la semifinale che vedrà fronteggiarsi due colossi del basket nazionale: l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. Queste due squadre, dopo aver brillantemente superato i quarti di finale, si ritrovano ora a contendersi un posto in finale. L'Olimpia Milano, guidata dall'esperto coach Messina, ha dimostrato la sua forza sin dai primi minuti di gioco contro Trento, prendendo subito il largo nel punteggio. Dall'altra parte, Venezia ha avuto un percorso un po' più tortuoso contro Pistoia, trovando la chiave di volta nel secondo tempo e assicurandosi la vittoria con un decisivo allungo.

L'appuntamento con questa entusiasmante sfida è fissato per sabato 17 febbraio alle ore 18:00, sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino, un palcoscenico che promette di accendere gli animi dei tifosi e degli appassionati di basket.

Per chi non volesse perdere nemmeno un secondo di questa emozionante semifinale, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su DMAX, garantendo a tutti la possibilità di seguire l'evento. Inoltre, per gli amanti dello streaming, ci saranno diverse opzioni disponibili, tra cui Dazn e Eurosport 2, quest'ultimo accessibile anche tramite Sky, Sky Go e lo stesso Dazn. Per chi cerca un'alternativa, Sportface.it offrirà un servizio di diretta testuale, aggiornamenti in tempo reale, cronache dettagliate e tutte le informazioni utili per vivere appieno l'esperienza della Coppa Italia 2024 di basket.