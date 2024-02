Dove vedere Milan-Rennes tv streaming: probabili formazioni

di Redazione Zazoom - giovedì 15 febbraio 2024

Il Milan incontra il Rennes in quello che si preannuncia come un appassionante scontro di andata dei playoff di Europa League, gli appassionati di calcio sono invitati a non perdere l'azione. Questa partita, che si svolgerà giovedì 15 febbraio 2024 alle 21:00 presso lo storico Stadio Meazza di Milano, promette di essere un evento imperdibile per i tifosi di entrambe le squadre e gli amanti del calcio in generale. La diretta sarà disponibile in chiaro su Tv8, oltre che su Dazn e Sky, offrendo a tutti la possibilità di seguire le vicende del match comodamente da casa.

Milan vs Rennes: Guida alla Visione e Anticipazioni di Formazione

Il Milan, guidato da Stefano Pioli, arriva a questo incontro dopo aver concluso la fase a gironi della Champions League al terzo posto, trovandosi così a competere nell'Europa League. La squadra rossonera si presenta in ottima forma, avendo ottenuto 9 risultati utili consecutivi in campionato, tra cui 7 vittorie, che le hanno permesso di consolidare la terza posizione in classifica. Dall'altra parte, il Rennes, sotto la guida di Julien Stéphan, si trova in un momento altrettanto positivo, con cinque vittorie consecutive in Ligue 1 che lo hanno portato al settimo posto in classifica.

Milan-Rennes, le probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, il Milan vedrà il ritorno di Tijjani Reijnders a centrocampo dopo una squalifica. Nonostante l'assenza di Calabria per infortunio, Alessandro Florenzi troverà spazio in difesa, mentre in attacco Olivier Giroud sembra destinato alla conferma. Il Rennes schiererà un attacco composto da Desirè Doue, Kalimuendo e Terrier, promettendo così una sfida avvincente.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fee, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All. Stephan