Dedica a tutte le donne! Vasco Rossi sta scrivendo una nuova canzone

di Redazione Zazoom - giovedì 15 febbraio 2024

Vasco Rossi, icona del rock italiano, sta lavorando a un nuovo brano musicale che promette di essere un omaggio a tutte le donne. Il celebre cantautore ha condiviso la notizia attraverso i suoi canali social, rivelando che il pezzo, intitolato "Libera libera", è frutto della collaborazione con Roberto Casini. La canzone verrà interpretata da Denise Faro, descritta da Rossi come una cara amica e talentuosa cantante performer. L'annuncio è stato accompagnato da tre fotografie: una ritrae Rossi e Casini sorridenti, mentre le altre due immortalano Faro durante la registrazione in studio.

Un tributo musicale alle donne

Vasco Rossi, noto per la sua capacità di toccare le corde dell'anima con le sue canzoni, ha deciso di dedicare il suo ultimo lavoro a tutte le donne. "Libera libera" si preannuncia come un inno alla libertà femminile, interpretato dalla voce di Denise Faro. Questa scelta artistica sottolinea non solo l'amicizia tra Rossi e Faro ma anche il desiderio del cantautore di celebrare la figura femminile attraverso la musica. Con questo gesto, Rossi continua a dimostrare la sua sensibilità e il suo impegno nel trattare temi di attualità e importanza sociale nelle sue opere.

Spoiler ????



Sto scrivendo con Roberto Casini una nuova canzone …

ne sta uscendo una dedica adatta e attuale a tutte le donne. ?? ????



Si intitolerà “Libera libera “.



La regaliamo .. e la interpreterà, a nome di tutte, Denise Faro, cantante performer e carissima nostra… pic.twitter.com/LFrjpgqAWG — Vasco Rossi (@vascorossi) February 15, 2024