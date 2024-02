Atp Rotterdam, Jannik Sinner avanza ai quarti: Una vittoria sofferta ma preziosa

di Redazione Zazoom - giovedì 15 febbraio 2024

In una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta il suo valore superando Gael Monfils con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Nonostante un inizio promettente, il giovane talento italiano ha incontrato difficoltà nel secondo set, cedendolo al francese. Un problema al gomito destro sembrava preoccupare Sinner, ma non ha impedito al giocatore di chiudere il match a suo favore.

La partita, che si è svolta all'Ahoy Arena, era attesa con grande interesse, soprattutto dopo che Sinner aveva espresso preoccupazioni sulla difficoltà dell'incontro. Monfils, noto per il suo stile di gioco spettacolare, ha dato filo da torcere a Sinner, estendendo il match al terzo set. Tuttavia, nonostante un momento di difficoltà nel secondo set, caratterizzato da un calo di concentrazione e da un doppio fallo che ha regalato il break a Monfils, Sinner è riuscito a riconquistare il controllo nel set decisivo.

Il prossimo avversario di Sinner sarà Milos Raonic, un giocatore che conosce bene, avendo trascorso del tempo insieme durante gli allenamenti presso l'accademia di Riccardo Piatti. Raonic, dopo un periodo di inattività dovuto a infortuni, sembra essere tornato in forma e rappresenterà una sfida significativa per Sinner. Il match è programmato come ultimo incontro di giornata, non prima delle 21:00, e sarà trasmesso in diretta su Sky.

Questo successo rappresenta la dodicesima vittoria consecutiva per Sinner, che continua a dimostrare la sua determinazione e il suo talento sul campo. Nonostante le preoccupazioni per il gomito, il giocatore sembra concentrato e pronto ad affrontare le prossime sfide, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la sua posizione nel ranking mondiale.