Anticipazioni Uomini e Donne oggi 15 febbraio 2024: Le tensioni tra Brando e Beatriz

di Redazione Zazoom - giovedì 15 febbraio 2024

"Uomini e Donne" si appresta a svelare nuovi capitoli delle storie sentimentali dei suoi protagonisti. Oggi, Brando Ephrikian, tronista del programma, si trova a gestire la tensione con Beatriz D'Orsi, dopo un'esterna che sembrava aver portato a un chiarimento.

Una volta in studio, la situazione si complica nuovamente, con Brando che esprime la sua stanchezza per gli atteggiamenti di Beatriz. Anche tra Tina Cipollari e Beatriz si preannuncia un clima di alta tensione.

Parallelamente, assistiamo al ritorno di Mario Cusitore, che chiede un confronto con Ida Platano dopo essere stato eliminato. Il suo obiettivo è chiarire la sua posizione e, forse, ottenere una seconda opportunità.

Orario e Modalità di Visione

Per gli appassionati del dating show, l'appuntamento è fissato per le 14:45 su Canale 5. Chi preferisce la flessibilità dello streaming potrà seguire la puntata in diretta attraverso l'app Mediaset Play o su Witty Tv, garantendo così a tutti la possibilità di essere parte delle emozioni e dei colpi di scena di "Uomini e Donne".