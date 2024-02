Scaletta aTUTTOCUORE diretta Tv Rai 1: il cast di Claudio Baglioni

di Redazione Zazoom - mercoledì 14 febbraio 2024

Stasera, il 14 febbraio 2024, Rai 1 ci delizia con "aTUTTOCUORE", il concerto di Claudio Baglioni, un viaggio straordinario che fonde musica e teatro in un'unica esperienza emozionale. Baglioni, celebrando i suoi 60 anni di carriera, ci regala un'ultima epica performance prima del suo addio alla scena musicale entro il 2025.

Il Cast che Accende le Emozioni

Sotto la magistrale direzione artistica di Giuliano Peparini e la visione teatrale di Duccio Forzano, "aTUTTOCUORE" si ispira alle intuizioni di grandi menti come Richard Wagner e Walter Gropius, trasformando lo spazio in un'esperienza senza tempo che abbraccia il passato e il futuro. Ogni dettaglio è curato con amore, con il "cuore" come fulcro di tutto, l'elemento che batte all'unisono con la musica e guida il ritmo dello spettacolo.

Un Viaggio Musicale Indimenticabile

Con 38 brani del vasto repertorio di Baglioni, interpretati con maestria da 80 artisti e accompagnati da 21 straordinari polistrumentisti, lo spettacolo prende vita attraverso coreografie mozzafiato, illuminate dalla genialità di Ivan Pierri. Le immagini proiettate sui grandi schermi aggiungono un ulteriore livello di profondità, trasportando il pubblico in un mondo di emozioni senza confini.

San Valentino: Una Serata da Incorniciare

In un giorno speciale come San Valentino, immergersi nella magia dei brani di Baglioni è un'esperienza unica. L'artista ha saputo mantenere un legame profondo con il suo pubblico attraverso gli anni, regalando emozioni senza tempo. Questo concerto è un tributo al sentimento amoroso in tutte le sue sfumature, arricchito dalle performance straordinarie di ballerini e performer.

Un Inno alla Musica e alla Vita

Con "aTUTTOCUORE", Baglioni e il suo team ci offrono uno spettacolo senza precedenti, un'opera rock-teatrale ambientata nel futuro che cattura l'essenza stessa della sua carriera. Dai grandi successi come "Strada facendo" e "Questo piccolo grande amore" agli ultimi brani dell'album, ogni nota è un tributo alla passione e alla creatività senza limiti.

La scaletta del concerto di Baglioni su Rai 1 il 14 febbraio

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

W l’Inghilterra

Medley con Sono io, Cuore d’aliante, Uomo di varie età

Le ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Medley con Amori in corso, Un nuovo giorno un giorno nuovo, Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Medley con Amore bello, Solo, Sabato pomeriggio

Porta Portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu

Strada facendo

La vita è adesso

Dove Seguire l'Emozione

Non perdere "aTUTTOCUORE" in diretta su Rai 1 alle 21.30 del 14 febbraio 2024, oppure segui lo streaming su RaiPlay per vivere questa esperienza indimenticabile ovunque tu sia.