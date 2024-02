Mare Fuori 4 streaming e diretta tv: cast completo e puntate

di Redazione Zazoom - mercoledì 14 febbraio 2024

Stasera, il 14 febbraio 2024, Rai 2 ci trasporta nel mondo incandescente di "Mare Fuori 4", la serie televisiva che ritorna con 12 nuovi episodi carichi di emozioni. Gli amati protagonisti sono pronti a guidarci attraverso una straordinaria storia di redenzione e speranza, disponibile anche in streaming su Rai Play.

Un Viaggio di Redenzione e Libertà

In questa nuova stagione, i giovani detenuti affrontano un'opportunità unica per riscattarsi, costruire un futuro migliore e finalmente assaporare la libertà tanto agognata. Le strade tortuose del passato si intrecciano con la promessa di un domani luminoso, in un susseguirsi di avventure e rivelazioni che terranno incollati gli spettatori.

Dove Seguire le Avventure di "Mare Fuori 4"

Sintonizzati su Rai 2 ogni mercoledì in prima serata alle 21.20 per non perdere neanche un momento di questa travolgente serie. Dodici episodi, divisi in sei serate cariche di tensione e colpi di scena, ci terranno compagnia fino al 20 marzo 2024.

Non a Casa? Nessun Problema!

Se sei fuori casa, non perderti neanche un episodio! Grazie a RaiPlay, puoi seguire "Mare Fuori 4" in diretta streaming su qualsiasi dispositivo, dal pc allo smartphone, dal tablet alla smart TV. I primi sei episodi sono già disponibili dal 1 febbraio, mentre gli altri sei saranno disponibili a partire dal 14 febbraio.

Calendario delle Puntate

Ecco le date da segnare sul calendario per non perdere nessun appuntamento con "Mare Fuori 4":

- Prima puntata: 14 febbraio 2024

- Seconda puntata: 21 febbraio 2024

- Terza puntata: 28 febbraio 2024

- Quarta puntata: 6 marzo 2024

- Quinta puntata: 13 marzo 2024

- Sesta puntata: 20 marzo 2024

Cast, attori e i relativi personaggi interpretati

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo;

Maria Esposito è Rosa Ricci;

Matteo Paolillo è Edoardo Conte;

Lucrezia Guidone è Sofia Durante;

Carmine Recano è Massimo Valenti;

Vincenzo Ferrera è Beppe;

Artem è Pino O’ Pazzo;

Domenico Cuomo è Gianni Cardiotrap;

Francesco Panarella è Luigi Di Meo, detto Cucciolo;

Giuseppe Pirozzi è Raffaele Di Meo, detto Micciarella;

Salahudin Tijani Imrana è Diego, detto Dobermann;

Antonio D’Aquino è Milos;

Alessandro Orrei è Mimmo;

Giacomo Giorgio è Ciro Ricci;

Clotilde Esposito è Silvia;

Kyshan Wilson è Kubra;

Clara Soccini è Crazy J;

Antonio De Matteo è Lino;

Agostino Chiummariello è Gennaro;

Carmen Pommella è Nunzia;

Gennaro Della Volpe/Raiz è Don Salvatore;

Antonia Truppo è Maria Ricci;

Desirée Popper è Consuelo;

Giuseppe Tantillo è Alfredo D’Angelo.