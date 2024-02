È sempre Cartabianca: anticipazioni nuova puntata 13 febbraio 2024

Questa sera, martedì 13 febbraio 2024, su Rete 4 alle 21.25, torna "È sempre Cartabianca", il programma condotto da Bianca Berlinguer. La trasmissione di Videonews si prepara ad affrontare uno dei temi più scottanti degli ultimi tempi: le proteste degli agricoltori che stanno scuotendo non solo il nostro paese, ma l'intera Europa.

In questa nuova puntata, Bianca Berlinguer e il suo team dedicano ampio spazio a un argomento di estrema attualità: le proteste degli agricoltori che, con una crescente intensità, stanno bloccando le strade in diverse parti d'Europa. Le misure adottate dai governi nazionali e le politiche europee sulla sostenibilità sono al centro dell'attenzione, evidenziando le tensioni tra le istanze agricole e le decisioni politiche.

La situazione ha portato alla convocazione di un tavolo di confronto tra il governo e le principali organizzazioni agricole, presieduto dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'incontro, fissato per giovedì prossimo al Circo Massimo, coinvolgerà circa 20.000 agricoltori, segnando un momento cruciale nel dibattito sulla politica agricola nazionale ed europea.

Le proteste degli agricoltori, oltre a essere un segnale di tensione sociale, mettono in evidenza anche una crescente consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici. Gli eventi meteorologici estremi stanno colpendo sempre più le aree rurali, sottolineando l'urgenza di affrontare le sfide legate alla sostenibilità ambientale.

L'attenzione sul tema è tale che le proteste degli agricoltori hanno trovato eco persino sul palco del Festival di Sanremo, con l'ipotesi iniziale di un intervento diretto da parte di rappresentanti del settore. Tuttavia, l'argomento è stato trattato attraverso un comunicato letto dal conduttore Amadeus, che ha trasmesso le richieste dei lavoratori agricoli all'Unione Europea, denunciando la distribuzione dei fondi a favore delle grandi aziende a scapito dei produttori locali.

Per chi non vuole perdersi l'appuntamento, "È sempre Cartabianca" sarà visibile in diretta su Rete 4 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, offrendo un'opportunità per comprendere a fondo uno dei temi più dibattuti del momento.

