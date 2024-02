Napoli: Papà, Mamma ti tradisce! Lei li picchia e li minaccia con le forbici

di Redazione Zazoom - martedì 13 febbraio 2024

Una donna di 28 anni minaccia marito e figli con forbici dopo la rivelazione della sua relazione extraconiugale. A Napoli, un episodio tragico ha scosso una famiglia: una madre è stata arrestata dopo aver minacciato il marito e i figli con delle forbici, tutto scaturito dalla rivelazione dei bambini sulla sua relazione extraconiugale.

La donna, di 28 anni, lasciava spesso i figli da soli per incontrare un altro uomo, finché i bambini, stanchi di questa situazione, hanno deciso di rivelare tutto al padre. Questo gesto ha scatenato la furia della madre, che ha picchiato i bambini e li ha minacciati insieme al marito con delle forbici.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, chiamati dopo una segnalazione per una lite domestica. Trovandosi di fronte a una scena di violenza familiare, i militari hanno arrestato la donna e hanno preso in carico i due bambini, affidandoli al padre.

Le indagini hanno rivelato che non si trattava di un episodio isolato: la donna aveva già picchiato i figli in passato per impedir loro di rivelare al padre la sua relazione extraconiugale. Ora, mentre la madre affronta le conseguenze legali del suo comportamento, i bambini sono al sicuro sotto la custodia del padre e i servizi sociali sono stati informati della situazione.

