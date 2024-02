Tragedia di Calcio in Indonesia: fulmine colpisce e uccide calciatore!

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Una partita amichevole in Indonesia si trasforma in tragedia quando un fulmine improvviso colpisce il campo, cambiando per sempre il destino di Septian Raharja, un calciatore di 35 anni. Raharja, giocatore della squadra Football Boots Indonesia Subang, stava affrontando la seconda metà della partita allo stadio Siliwangi di Bandung, quando la fatalità ha colpito. Il fulmine ha centrato Raharja, trasportandolo in ospedale in condizioni critiche, con ustioni su tutto il corpo. La tragedia ha lasciato la comunità calcistica e oltre sgomenta e in lutto.

Il Video sui social

Le immagini del terribile evento, condivise sui social media, sono scioccanti: il calciatore colpito non ha avuto scampo, mentre il campo è stato pervaso da un senso di incredulità e disperazione. La partita è stata immediatamente interrotta di fronte alla tragedia che si è svolta sotto gli occhi attoniti dei presenti.

Le squadre e gli appassionati di calcio hanno espresso il loro dolore e solidarietà per la perdita di Raharja. "Apparteniamo ad Allah e a lui ritorneremo", ha scritto Football Boots Subang Indonesia su Instagram, manifestando vicinanza e supporto alla famiglia del giovane atleta. Una tragica lezione sul potere incontrollabile della natura che ha sconvolto il mondo dello sport e oltre.

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza