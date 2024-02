Anticipazioni Uomini e Donne oggi 12 febbraio 2024 : una rivelazione su Mario

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Oggi è un giorno speciale per i fan di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. In questa puntata unica del lunedì 12 febbraio 2024, in onda su Canale 5 alle 14:45, si assiste all'unione dei troni classico e over. Ma cosa ci riserva di sorprendente questo episodio?

Le Novità che Scuotono il Cuore

Le emozioni sono alle stelle mentre Ida affronta una rivelazione che coinvolge Mario. La fiducia di Ida viene messa alla prova e la sua decisione è netta: Mario dovrà lasciare il programma. Nel frattempo, Roberta e Alessandro prendono una decisione che cambierà il corso delle loro vite. Brando, invece, apre il suo cuore svelando la delusione causata dai comportamenti di Beatriz e Raffaella...

Come Seguire Uomini e Donne

Se non puoi attendere di scoprire le ultime avventure amorose, sintonizzati su Canale 5 alle 14:45. Ma non preoccuparti se sei fuori casa! Potrai seguire la puntata in diretta streaming tramite l'app Mediaset Play o Witty Tv.

