IA: Google lancia Gemini Advanced

domenica 11 febbraio 2024

Scopri le incredibili potenzialità di Gemini Advanced e il suo impatto nell'ambito dell'apprendimento e della creatività. Google ha annunciato il lancio di Gemini Advanced, un nuovo strumento che sfrutta Ultra 1.0, il più grande e all'avanguardia modello di intelligenza artificiale di Google. Questo innovativo sistema è progettato per eseguire compiti altamente complessi, dalla programmazione al ragionamento logico, passando per la gestione di istruzioni intricate e la collaborazione a progetti creativi.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, Gemini Advanced è in grado di supportare una vasta gamma di attività formative, dalla creazione di piani di studio personalizzati alla realizzazione di quiz su misura per il proprio stile di apprendimento. Inoltre, può assistere gli utenti in scenari avanzati di programmazione, aiutandoli a trasformare idee di app in prototipi funzionanti e supportando creator digitali e imprenditori nella generazione di contenuti originali, nell'analisi delle tendenze di mercato e nell'espansione del loro pubblico.

Google Rivela Gemini Advanced: Un Salto Avanti nell'Intelligenza Artificiale

Gemini Advanced sarà reso disponibile in 150 Paesi, inclusa l'Italia, tramite il nuovo piano Google One AI Premium. In Italia, il piano offrirà 2TB di spazio di archiviazione al prezzo di 21,99 euro al mese. Gli abbonati avranno accesso a Gemini attraverso varie app Google come Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Meet. Anche se al momento non disponibile in Italia, Gemini e Gemini Advanced saranno accessibili tramite un'app dedicata per Android e tramite l'app Google su iOS.

Numerosi prodotti Google faranno parte dell'ecosistema Gemini, incluso Bard, che prenderà il nome dalla tecnologia che lo alimenta. Questo nuovo capitolo nell'innovazione dell'intelligenza artificiale promette di rivoluzionare il modo in cui apprendiamo, creiamo e interagiamo con la tecnologia.

