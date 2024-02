La Scaletta della quinta serata Sanremo 2024: cantanti in gara, orario, ordine

Manca poco alla quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2024, un evento che promette emozioni e sorprese fino all'ultimo secondo. Questa sera, sabato 10 febbraio 2024, i riflettori si accenderanno per la tanto attesa finale del 74° festival della canzone italiana.

Secondo la scaletta ufficiale, la serata sarà aperta con le esibizioni degli inediti, che vedranno tutti e 30 i cantanti in gara cimentarsi in interpretazioni uniche e coinvolgenti. L'ordine di uscita sul palco è stato annunciato in una conferenza stampa da Amadeus, conduttore dell'evento, aggiungendo un tocco di suspense e anticipazione all'atmosfera già elettrizzante.

Nel pomeriggio è stata rilasciata la lista completa degli orari delle esibizioni degli artisti, degli ospiti speciali, dei duetti e del co-conduttore. Questo documento dettagliato offre agli appassionati la possibilità di pianificare al meglio la propria serata e non perdersi neanche un istante di questo spettacolo indimenticabile.

Per questa ultima avventura, Amadeus ha scelto di affiancarsi a Fiorello come co-conduttore, rivelando di apprezzare non solo la sua imprevedibilità, ma soprattutto la sua attenzione ai dettagli. In una conferenza stampa emozionante, lo showman ha confessato la sua gioia nell'avere l'opportunità di condividere il palco con il suo amico di una vita, e di farlo per la prima volta non solo come complice, ma come vero e proprio conduttore, annunciando i concorrenti in gara.

La complicità tra i due amici è palpabile e la loro energia è alle stelle per questa serata epica. Durante questa lunga notte di spettacolo, sicuramente ci sarà spazio per momenti ancora più intensi tra loro, considerando che – come hanno ribadito più volte – questo sarà l'ultimo evento in cui collaboreranno sul palco dell'Ariston... o forse no! La magia dell'improvvisazione e dell'amicizia potrebbe riservare sorprese ancora inaspettate.

Ordine di Esibizione dei Cantanti

Ecco l'attesissima scaletta della finale di stasera, con l'ordine di uscita dei 30 grandi protagonisti della musica italiana:

1. Renga Nek – “Pazzo di te”

2. BigMama – “La rabbia non ti basta”

3. Gazzelle – “Tutto qui”

4. Dargen D’Amico – “Onda alta”

5. Il Volo – “Capolavoro”

6. Loredana Berté – “Pazza”

7. Negramaro – “Ricominciamo tutto”

8. Mahmood – “Tuta gold”

9. Santi Francesi – “L’amore in bocca”

10. Diodato – “Ti muovi”

11. Fiorella Mannoia – “Mariposa”

12. Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

13. Alfa – “Vai!”

14. Irama – “Tu no”

15. Ghali – “Casa mia”

16. Annalisa – “Sinceramente”

17. Angelina Mango – “La noia”

18. Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

19. Emma – “Apnea”

20. Il Tre – “Fragili”

21. Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

22. The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

23. Maninni – “Spettacolare”

24. La Sad – “Autodistruttivo”

25. Mr.Rain – “Due altalene”

26. Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

27. Sangiovanni – “Finiscimi”

28. Clara – “Diamanti grezzi”

29. Bnkr44 – “Governo Punk”

30. Rose Villain – “Click boom!”

Preparati a vivere un'esperienza musicale unica e indimenticabile, mentre i migliori talenti italiani si esibiscono sul palco più prestigioso d'Italia.

