Sanremo 2024: Scaletta seconda serata, chi canta e ordine canzoni

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

Un'attesa carica di emozioni: scopri chi salirà sul palco e in quale ordine. Conclusa la prima entusiasmante puntata del Festival di Sanremo, è già tempo di guardare avanti alla serata di stasera. In programma ci sono alcune novità, tra cui le esibizioni di soli 15 artisti in gara su 30. Segui tutti gli aggiornamenti sulla scaletta e sull'ordine delle esibizioni che accompagneranno la tua serata.

La prima serata è stata un trionfo di ospiti e spettacolo, con la musica a farla da padrona e la coppia Amadeus-Fiorello a regalare sorrisi. Ora, per la seconda serata, vedremo scendere in campo solo metà dei concorrenti. Chi sarà il primo a salire sul palco? Chi dovrà aspettare fino a tarda serata per esibirsi?

Ricapitolando la prima serata, dagli ospiti di Zlatan Ibrahimovic alla toccante presenza di Marco Mengoni, è stata una serata piena di momenti indimenticabili. Tra questi, il medley di Mengoni ha incantato il pubblico, offrendo uno spettacolo mozzafiato.

Oggi alle 12.00, durante la conferenza stampa di presentazione della seconda serata, Amadeus svelerà i 15 cantanti che si esibiranno stasera e l'ordine delle loro esibizioni. Puoi seguire tutti gli aggiornamenti qui su Raiplay

Gli ospiti della seconda puntata: il pianista Giovanni Allevi, Leo Gassmann, attore e cantante che ha partecipato all’edizione 2023 di Sanremo, quindi il cast di Mare Fuori. In collegamento invece Rosa Chemical (da Piazza Colombo) e Bob Sinclair (dalla Costa Smeralda).

