Morta la giornalista Mediaset Carlotta Dessì

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Carlotta Dessì, una vita spezzata troppo presto a soli 35 anni.

Nel mondo del giornalismo italiano, un'ombra di tristezza si diffonde con la notizia della prematura scomparsa di Carlotta Dessì, una giornalista di talento che ha lavorato per diversi programmi di informazione e approfondimento su Mediaset. Tra i suoi lavori più noti, si ricordano le sue partecipazioni a programmi come "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro". La giovane giornalista aveva solo 35 anni ed era impegnata in una dura battaglia contro una grave malattia.

Il suo coraggio e la sua determinazione sono stati evidenti fino all'ultimo momento. Dessì ha condiviso apertamente il suo percorso di lotta sui social media, documentando il suo ritorno in TV, nonostante le sfide fisiche, accolta con affetto da Mario Giordano. In un messaggio toccante, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e la sua determinazione a non arrendersi, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.

L'ultimo post sui suoi social media, con la foto di un quadro regalatole da un'amica con la scritta "non temere", rivela la sua forza interiore e il suo spirito combattivo fino alla fine. La sua perdita lascia un vuoto nel cuore di coloro che l'hanno conosciuta e amata, ma il suo ricordo continuerà a ispirare chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

