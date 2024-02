Laurea alla memoria di Giulia Cecchettin: Manchi più dell'ossigeno

Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la giovane tragicamente perduta per mano dell'ex fidanzato, esprime il suo struggente senso di tristezza nel giorno in cui l'Università di Padova concede alla figlia una laurea postuma in Ingegneria Biomedica. In un'osservazione commovente, Gino rivela il suo dolore nell'aver immaginato inizialmente una cerimonia di laurea in cui Giulia, la sua bellissima figlia, avrebbe indossato con gioia la corona d'alloro che tanto meritava. Un sogno spezzato dalla tragica realtà.

Il padre, nel suo momento di dolore, confessa di aver messo in discussione più volte la rilevanza di questa cerimonia, interrogandosi sul suo scopo. Ha ponderato attentamente sul significato di questo atto e sul valore che potesse avere.

Un Atto d'Amore

Gino riconosce l'importanza e l'unicità di questa commemorazione, ringraziando la ministra Bernini e i dirigenti dell'Università di Padova per aver reso possibile una cerimonia "speciale e significativa". La sua risposta, come sempre, giunge quando pensa alla sua amata Giulia. Onorare nel miglior modo possibile la conclusione del suo percorso accademico diventa per lui un autentico atto d'amore nei confronti della figlia scomparsa.

In questo giorno di conferimento di laurea, Gino Cecchettin trae conforto dalla consapevolezza che questo gesto, seppur doloroso, è un tributo di amore eterno a Giulia. Un addio commosso, dove la cerimonia diventa un modo tangibile per onorare la memoria di una giovane vita interrotta troppo presto.

