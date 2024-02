Droga e cellulari in carcere con i droni: 4 arresti

di Redazione Zazoom - venerdì 2 febbraio 2024

Altre Notizie

Zazoom News © 2024 - Police Privacy

Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver utilizzato droni per recapitare droga e telefoni cellulari nelle carceri italiane. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite in diverse province dal team investigativo della Questura di Asti, sotto il coordinamento della procura cittadina. I quattro individui dovranno rispondere, a vario titolo, dell'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla consegna di materiale vietato all'interno di strutture carcerarie situate nelle Regioni Piemonte, Sicilia, Marche, Campania e Abruzzo.