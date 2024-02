Arrestato in Francia il boss dell Mafia Marco Raduano

di Redazione Zazoom - venerdì 2 febbraio 2024

Un'operazione che mette fine alla latitanza di un pericoloso boss della mafia. Marco Raduano, 40 anni, di Vieste, evaso dal carcere di Nuoro, dove era detenuto in regime di alta sicurezza. Poco prima della fuga, Raduano aveva ricevuto una condanna definitiva a 19 anni di reclusione per il suo coinvolgimento in un'associazione per delinquere legata al narcotraffico, sgominata nell'ambito dell'operazione antimafia Neve di Marzo.

La Cattura in Francia

Dopo un anno di latitanza, il boss è stato arrestato in Francia, mettendo fine alla sua fuga e agli sforzi delle forze dell'ordine per rintracciarlo.

