Sesto San Giovanni: 20enne sotto shock chiede aiuto a hotel

di Redazione Zazoom - martedì 30 gennaio 2024

Zazoom News © 2024 - Police Privacy

A Sesto San Giovanni (Milano), i carabinieri stanno conducendo un'indagine su un episodio avvenuto sabato scorso all'alba, coinvolgendo una. La ragazza, visibilmente sotto shock e parzialmente svestita, si è presentata nel. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli, dove i medici non hanno rilevato segni di violenza sessuale. La giovane ha dichiarato di essere stata in una discoteca, ma di non ricordare cosa sia successo dopo. Ciò suggerisce la possibilità che abbia evitato un'aggressione. Presentava solo una giacca, scarpe e abrasioni alle ginocchia e al collo.