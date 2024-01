Seguire il trend delle Zone Blu per migliorare la pelle

di Redazione Zazoom - martedì 30 gennaio 2024

Una nuova tendenza su TikTok ha spinto le persone a adottare una nuova routine per la cura della pelle, la dieta e le abitudini alimentari per ridurre la loro età biologica.

Vivere secondo lo stile di vita delle Zone Blu richiede di adottare le abitudini di queste aree, come Okinawa (Giappone), Ikaria (Grecia), Loma Linda (California), Penisola di Nicoya (Costa Rica) e Sardegna (Italia), dove i residenti sembrano vivere più a lungo della media. Secondo le ricerche, condividono abitudini e pratiche di stile di vita come il digiuno intermittente, una dieta prevalentemente a base vegetale, uno stile di vita attivo, momenti di relax, vivere con uno scopo e il supporto familiare.

Kimberley Medd, responsabile della clinica Face The Future, ha spiegato meglio come funziona: "Una pelle giovane e una salute sia interna che esterna sono elementi fondamentali delle Zone Blu", inizia Kimberley. "I residenti delle Zone Blu tendono ad avere meno rughe e linee sottili e sembrano evitare le eruzioni cutanee che colpiscono il resto del mondo, rendendo questa proposta attraente per chi desidera invecchiare bene".

L'esperta aggiunge che sempre più marchi di skincare stanno includendo ingredienti nei loro prodotti anti-età per la cura della pelle che sono originari delle Zone Blu e che sono centrali nella loro ricetta per una vita lunga e sana.

Curcuma

La curcuma è nota per le sue proprietà antiossidanti, che possono rendere la pelle più giovane e fresca. "La curcuma non solo può potenziare l'immunità, ma può anche migliorare la salute della pelle", afferma Kimberley. "Le sue proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti proteggono la pelle dall'invecchiamento e la mantengono giovane più a lungo. Lenisce la pelle rossa e irritata ed è un illuminante naturale, rendendo la pelle opaca fresca e radiosa".

Artemisia

L'artemisia è ottima per ridurre l'infiammazione e il rossore. "Questo ingrediente può aiutare a ridurre il rossore e l'infiammazione delle imperfezioni e a calmare la rosacea", afferma l'esperta di skincare. "Le sue proprietà rigenerative possono accelerare la guarigione delle cicatrici e creare nuovamente un incarnato liscio e chiaro".

Caffè Verde

Il caffè verde, ovvero i chicchi di caffè non tostati della pianta di Coffea, contiene più acido clorogenico, che si pensa abbia benefici per la salute. "Quando si tratta di cura della pelle, il caffè verde ha 70 volte le proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie rispetto al caffè normale", spiega Kimberley. "Gli antiossidanti proteggono la pelle dai radicali liberi nocivi come polvere, sporco, inquinamento ed esposizione al sole che causano rughe e macchie scure. È ricco di acidi grassi, tra cui l'acido linoleico e oleico, che aiutano a idratare la pelle secca".