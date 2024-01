Wanna Marchi e la Segretaria Pd: Per Schlein Meloni è come me?

Wanna Marchi ha espresso il suo disappunto riguardo a Elly Schlein, dichiarando apertamente che non le piace affatto e la trova fastidiosa. Pur ammettendo di non nutrire una grande simpatia per Giorgia Meloni, la preferisce senz'altro alla segretaria del Partito Democratico. Queste dichiarazioni sono emerse durante un'intervista a Un Giorno da Pecora, trasmessa su Rai Radio1, in risposta alle parole di Elly Schlein che aveva paragonato Giorgia Meloni a una venditrice alla Wanda Marchi.

Interrogata su chi abbia votato alle ultime elezioni, Wanna Marchi ha rivelato di non votare e di non avere intenzione di farlo in futuro. Quando le è stato chiesto quale politico si avvicinasse maggiormente al suo stile nelle televendite, ha ironicamente menzionato Berlusconi, aggiungendo che, dato che tutti fanno paragoni con lei, potrebbe persino candidarsi alle elezioni europee con il suo nome. Con uno spirito sarcastico, ha concluso dicendo che domani mattina si metterà all'opera per realizzare questa improbabile candidatura.