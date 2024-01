Video Sandra Milo Ciro, Ciro... Nooo...: l'urlo in TV diventato un tormentone

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

Sandra Milo è stata protagonista di uno dei momenti più memorabili nella storia della televisione, sebbene si sia trattato di uno scherzo di pessimo gusto. La reazione dell'attrice, con il suo gridare "Ciro, Ciro... Nooo...", è diventata un tormentone riproposto numerose volte in televisione.

Nel 1990, durante un episodio di 'L'amore è una cosa meravigliosa', il talk show da lei condotto su Rai 2, Milo ricevette una telefonata da una presunta telespettatrice: "Sandra, cosa ci fai lì? Non sai che tuo figlio Ciro è stato ricoverato in condizioni gravissime al San Giovanni? Ha avuto un incidente". La conduttrice, in lacrime, urlò: "È grave, chi? Ciro? Ciro, Ciro... Nooo...", lasciando immediatamente lo studio per cercare informazioni sul figlio.

In onda su Rai 2 dal 27 novembre 1989 all'11 maggio 1990, 'L'amore è una cosa meravigliosa' è ricordato principalmente per questo crudele scherzo telefonico nella puntata del 8 gennaio 1990. Una telespettatrice chiamò in diretta avvertendo la conduttrice dell'incidente stradale di Ciro, mettendo in scena un dramma che colse Milo di sorpresa. La notizia del falso ricovero causò uno choc alla conduttrice, che abbandonò lo studio televisivo sconvolta.

La scena di disperazione di Sandra Milo è diventata un'icona della cosiddetta tv-verità, riproposta in diverse trasmissioni televisive come 'Blob', 'Striscia la notizia' e 'Target'. Ha ispirato il titolo di un'altra trasmissione satirica di Italia 1, "Ciro, il figlio di Target". L'episodio è stato citato nella canzone "La strana famiglia" di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, scritta nel 1991.

L'incidente portò a un'indagine interna alla Rai, che rivelò che il nome fornito dalla telespettatrice, Maria Ramondio, era falso. Inoltre, il numero di telefono della chiamata era associato agli uffici Alemagna in via del Corso, Roma. La telespettatrice si presentò al centralino con la scusa di chiedere alla conduttrice il motivo per cui non si era risposata dopo il divorzio del 1985.