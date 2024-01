Stefano De Martino in vacanza ad Abu Dhabi è da solo?

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

Stefano De Martino si è recentemente ritrovato ad Abu Dhabi, svelando un lato di sé più aperto attraverso le storie sui social e i video che condivide della sua esperienza nella capitale degli Emirati Arabi. Il conduttore televisivo, noto per la sua riservatezza, si è lasciato andare a mostrare scorci di luoghi da sogno, immergendosi completamente nella bellezza della destinazione. È un viaggio di piacere o di lavoro? La domanda sorge spontanea mentre condivide momenti in cui esplora da solo.

Appassionato di fotografia e attratto da luoghi suggestivi, De Martino ha postato alcuni frammenti di questa avventura, regalando ai suoi follower uno sguardo privilegiato nelle location che sta esplorando. La sua permanenza è caratterizzata da una struttura lussuosa, un attico che sembra una villa singola extralusso con due camere, due soggiorni, un balcone con vista sul porto turistico e un ascensore privato. Tutto ciò, naturalmente, ha un prezzo, oscillando tra le 400 e le 600 euro a notte.

Il conduttore, che è per la prima volta negli Emirati Arabi, ha coinvolto i suoi follower chiedendo consigli su cosa fare e cosa visitare nella regione. È evidente che De Martino cerca una pausa rilassante e avvincente, e Abu Dhabi sembra essere la scelta perfetta per soddisfare questa voglia di esplorazione e relax.

Tra le incognite che circondano questo viaggio, c'è la curiosità riguardo alla presenza di una nuova fiamma. Dopo le foto paparazzate con Martina Trivelli a fine estate, la sua presenza sembra essersi dileguata. Resta da vedere se questo nuovo flirt con la giovane nel campo della cosmesi sia ancora in corso o se si è concluso nel riserbo di questa avventura.

Stefano De Martino, recentemente al centro del gossip per le dichiarazioni della sua ex Belen Rodriguez, ha sempre mantenuto una linea di comunicazione discreta. Anche quando è stato coinvolto in presunti flirt, come quello con Alessia Marcuzzi, ha mantenuto la calma e non ha mai replicato alle accuse. La possibilità di ritrovarlo in tv con Alessia Marcuzzi, un tempo voce dei pettegolezzi durante l'Isola dei famosi, sembra essere solo una voce di corridoio che alimenta la curiosità dei fan.