Look celebrità: il 2024 sarà l'anno del caschetto lungo

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

Il 2024 si profila come l'anno del caschetto lungo, un trend che ha preso piede nel 2023 e sembra intenzionato a mantenere il suo status anche nel nuovo anno. Questo fenomeno capillare ha conquistato le città mese dopo mese, guadagnandosi l'attenzione sulle passerelle e sui social media, diventando un vero e proprio oggetto di desiderio condiviso.

Il caschetto lungo si distingue per la sua versatilità, richiedendo poco lavoro di styling e adattandosi a ogni tipo di look. Le celebrità, come sempre, sono in prima linea nel promuovere questa tendenza. Rihanna, durante la settimana della Haute Couture a Parigi, ha fatto scalpore con il suo nuovo long bob, dimostrando che se lei lo indossa, allora è davvero di tendenza. Il suo caschetto midi, accompagnato da una nuova tonalità biondo dorata e uno styling alla "Mob Wife", sembra incarnare perfettamente lo spirito dell'inverno 2024.

Ma non è solo Rihanna a segnare il trend. Anche Selena Gomez, Emma Stone ai Golden Globes, Penelope Cruz, Mandy Moore e Chiara Ferragni hanno adottato il caschetto lungo, dimostrando la sua popolarità trasversale tra le celebrità.

Ciò che rende il caschetto lungo così convincente nel 2024 è la sua naturale evoluzione dalla tendenza precedente, insieme alla sua versatilità e adattabilità. Che tu abbia optato per un chin bob l'anno scorso o che preferissi i capelli lunghi, il caschetto lungo offre un'opzione fresca e alla moda per cambiare look senza troppe complicazioni.