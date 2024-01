Come cambiare vita? Per Jackie Nguyen basta trasferirsi in una piccola città

Spesso ci troviamo intrappolati nella routine, confortati dalla familiarità e dalla sicurezza del nostro angolo di mondo, anche se non ci rende felici. È un'abitudine umana, spinta dalla paura dell'ignoto, che ci tiene lontani dalla possibilità di esplorare nuove vie per il benessere e la realizzazione personale. Jackie Nguyen, con la sua storia di rinascita, ci ricorda che è possibile cambiare vita e trovare la felicità, anche quando sembra impossibile.

Jackie, 35 anni, aveva vissuto per un decennio nella frenesia di New York, convinta che solo le grandi città potessero offrire ciò di cui aveva bisogno. Tuttavia, la pandemia ha sconvolto i suoi piani e, insieme al suo partner, ha deciso di trasferirsi temporaneamente a Kansas City nel 2020. Ciò che doveva essere un breve soggiorno si è trasformato in una nuova vita, intrisa di serenità e soddisfazione.

Ora Jackie, appartenente alla generazione dei Millennial, vuole condividere la sua esperienza per ispirare altri giovani a superare le loro paure e a esplorare le opportunità che offrono le piccole città. «In questi luoghi meno affollati», spiega, «si possono trovare molte più opportunità, senza sentirsi mai un pesce fuori dall'acqua».

Il cambio di prospettiva non riguarda solo la carriera, ma anche lo stile di vita. A New York, Jackie lottava con cinque lavori per arrivare a fine mese, mentre ora a Kansas City può godersi una vita più calma e salutare, con un costo della vita molto più accessibile. Ha persino realizzato il suo sogno di aprire un coffee shop vietnamese, beneficiando del sostegno e del senso di comunità che solo le piccole città sanno offrire.

«Non abbiate paura di abbandonare la ruota da criceto», è il messaggio di Jackie. «Lasciatevi sorprendere dalle possibilità che le piccole città hanno da offrire. Se vi sentite persi nella frenesia della vita urbana, c'è un mondo là fuori pronto ad accogliervi».