Chi era Sandra Milo: Federico Fellini è stato l'unico grande amore

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

Quattro matrimoni e numerosi flirt, ma un unico "grande amore vero" che ha resistito per 17 anni, vissuti quasi in segreto: quello per Federico Fellini. Sandra Milo è stata la musa e la complice del celebre regista, rendendola immortale nel mondo del cinema. In un momento in cui la sua carriera sembrava in stallo, l'incontro cruciale con Fellini cambiò tutto, facendola diventare la sua musa ispiratrice, la sua amante, e guadagnandosi il soprannome affettuoso di "Sandrocchia".

La loro collaborazione ha portato alla realizzazione di due film che l'hanno resa celebre: "8 e 1/2" (1963) e "Giulietta degli spiriti" (1965). In entrambi, Sandra Milo incarna la donna fatale tipica dello stile felliniano: frivola e comica, ma anche ingenua e irresistibilmente disinibita. Per entrambe le interpretazioni, ha ottenuto il Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista. La sua autoironia, leggerezza e vena comica l'hanno resa un'efficace interprete del personaggio di Carla, l'amante del regista Guido in "8 e 1/2". In "Giulietta degli spiriti", ha saputo caratterizzare tre ruoli simbolicamente contrapposti al modello femminile rappresentato da Giulietta Masina, l'attrice e moglie di Fellini.

La relazione con Federico Fellini ha segnato gli anni d'oro della carriera di Sandra Milo, e lei ha mantenuto un profondo affetto per il regista fino alla fine dei suoi giorni. "Nella vita ci sono tanti amori, ma uno solo è il grande amore. Il mio è stato per Federico", ha rivelato recentemente a Mara Venier durante una puntata di "Domenica In". La loro storia d'amore, conosciuta anche dalla moglie di Fellini, Giulietta Masina, è durata 17 anni. Sandra Milo ha raccontato: "L'ho amato molto, per tanti anni. Io da subito, lui no, ma poi si è innamorato pure lui. Io ero giovane, mi intimidiva, ero bella e con un fisico sensuale, ma l'attrazione non è amore. Poi è diventato un grande amore".

Questa storia d'amore, agli occhi di Sandra Milo, si è trasformata nel tempo in una sceneggiatura affascinante. Addirittura, quando si scambiarono il primo bacio, l'attrice svenne a causa dell'emozione travolgente.

Prima e dopo Fellini, la vita sentimentale di Sandra Milo è stata caratterizzata da alti e bassi. Sposata a soli 15 anni con Cesare Rodighero, perse il bambino durante il parto e rimase con lui solo per breve tempo. Il secondo matrimonio fu con il produttore cinematografico Moris Ergas, che durò fino al 1966 e da cui ebbe una figlia, Deborah. Il terzo matrimonio avvenne nel 1969 con Ottavio De Lollis, con cui ebbe due figli: Ciro e Azzurra. Negli anni '80, i media parlavano di una relazione con il segretario del Psi Bettino Craxi. Dopo il divorzio nel 1985, nel 1990 fece un matrimonio lampo con il cubano Jorge Ordoñez, ma successivamente ammise che quella relazione non fu mai reale e fu solo un modo per attirare l'attenzione su di sé.

Chi era Sandra Milo

Sandra Milo è stata un'attrice e personaggio pubblico italiana, nata il 11 marzo 1933 a Tunisi, in Tunisia - morta a Roma il 29 gennaio 2024. È stata un'icona del cinema italiano, nota per la sua bellezza e il suo talento interpretativo. Ecco alcune informazioni chiave sulla sua carriera e vita:

1. Carriera Cinematografica: Sandra Milo è diventata famosa soprattutto per la sua collaborazione con il regista Federico Fellini. Ha recitato in diversi film di successo, tra cui "8 e 1/2" (1963) e "Giulietta degli spiriti" (1965), che le hanno valso il Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista.

2. Collegamento con Federico Fellini: La loro collaborazione artistica è stata molto significativa, e Sandra Milo è stata considerata una musa ispiratrice per Fellini. La loro relazione è stata anche di natura personale, durando per 17 anni, caratterizzata da una forte connessione artistica e sentimentale.

3. Riconoscimenti: Oltre al Nastro d'Argento, Sandra Milo ha ricevuto altri riconoscimenti per la sua carriera, contribuendo a consolidare la sua reputazione nel panorama cinematografico italiano.

4. Vita Personale: Sandra Milo è stata coinvolta in diversi matrimoni e relazioni. Il suo terzo marito è stato Ottavio De Lollis, con cui ha avuto due figli: Ciro e Azzurra.

5. Altre Attività: Oltre alla sua carriera cinematografica, Sandra Milo è stata presente in televisione e ha partecipato a vari programmi.

6. Gli Anni Successivi: Dopo gli anni di maggior successo, la carriera di Sandra Milo ha continuato con una serie di partecipazioni a film, programmi televisivi e spettacoli teatrali.

7. Impegno Sociale: Sandra Milo si è anche impegnata in attività sociali e umanitarie, dimostrando un interesse per le questioni umanitarie.