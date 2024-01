Alessandro Domesi scomparso da Montefano a 22 anni

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

La preoccupazione è palpabile a Montefano, dove la scomparsa improvvisa di Alessandro Domesi, un giovane operaio di 22 anni, ha gettato nell'ansia familiari e amici. La denuncia è stata presentata dai suoi cari dopo un lungo periodo di contatto interrotto con il ragazzo. Si è appreso che Domesi avrebbe dovuto raggiungere un'amica a Porto Recanati sabato sera, ma non è mai arrivato a destinazione.

L'ultima traccia del suo cellulare è stata rilevata nel territorio tra Montefano e Osimo, prima di sparire nel nulla. Fino alle 14 di ieri, il telefono è rimasto irraggiungibile, suggerendo la possibilità che sia stato spento o la batteria sia esaurita. I genitori hanno allertato i carabinieri di Montefano, scatenando una massiccia ricerca coordinata a livello provinciale.

Non ci sono segni che indichino una volontaria fuga da casa per Alessandro, descritto come un giovane tranquillo. La sua scomparsa rimane avvolta nel mistero. Si è allontanato alla guida della sua Seat Arona, indossando una felpa rossa con la scritta Coca Cola. Amici e parenti si sono mobilitati per le ricerche, pianificando di partire da via Veragra a Montefano alle 14 di oggi.

Un appello è stato lanciato sui social per chiunque abbia informazioni utili. "La Seat Arona nera con il tetto bianco, targata GN716AP, è stata la sua ultima traccia. Si prega chiunque abbia visto Alessandro o la sua auto di contattare urgentemente il 3283464886 (Dennis) o il 3398055735 (Nicholas)".