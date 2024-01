Agevolazioni fiscali efficienza energetica: Guida per la trasmissione dei dati nel 2024

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

Se desideri beneficiare delle detrazioni fiscali legate all'efficienza energetica, come l'Ecobonus (previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 63/2013) e il Bonus Casa (definito nell'articolo 16.bis del Decreto del Presidente della Repubblica 91/86), è essenziale inviare i dati relativi agli interventi e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Questo processo è valido per lavori con data di completamento a partire dal 1° gennaio 2024 e può essere eseguito comodamente online.

L'operatività del portale aggiornato bonusfiscali.enea.it consente la trasmissione dei dati all'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Enea). Il termine massimo per inviare i dati all'Enea per gli interventi conclusi tra l'1 e il 31 gennaio 2024 è di 90 giorni dalla messa online del sito, avvenuta il 26 gennaio 2024.

L'invio dei dati all'Enea coinvolge due sezioni principali: la sezione Ecobonus, dedicata agli interventi di miglioramento energetico degli edifici esistenti con incentivi variabili dal 50% all'85%, e la sezione Bonus Casa, focalizzata sugli interventi che godono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie con conseguente risparmio energetico e/o uso di fonti rinnovabili. L'accesso al servizio online è possibile solo previa autenticazione tramite SPID o CIE.

Per semplificare ulteriormente il processo, l'Enea ha implementato da tempo l'assistente virtuale Virgilio, che utilizza l'intelligenza artificiale per rispondere istantaneamente alle domande online relative alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici (come Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa). Questo servizio è costantemente aggiornato in base alle ultime informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e è accessibile sulla sezione dedicata alle detrazioni fiscali del portale Enea per l'efficienza energetica.