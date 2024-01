70enne trovata morta in casa: era senza vita da giorni

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

È stata una scoperta tragica quella avvenuta a Curetta, frazione di Servigliano (Fermo), dove una donna di 70 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La sua assenza prolungata e l'impossibilità di contattarla hanno allertato i familiari, che hanno subito chiesto aiuto.

I soccorritori, compresi i sanitari del 118, i volontari della Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano, i carabinieri della Stazione di Servigliano e i vigili del fuoco di Fermo, sono intervenuti per accedere alla casa dell'anziana signora. Una volta dentro, hanno purtroppo trovato il corpo della donna senza vita. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, sembra che la donna sia deceduta per cause naturali, probabilmente già da due o tre giorni prima della scoperta. È stato un momento difficile per tutti coloro che sono intervenuti, e la comunità è unita nel dolore per la perdita di questa persona cara.