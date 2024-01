Sinner-Medvedev: finale degli Australian Open 2024 in Diretta

di Redazione Zazoom - domenica 28 gennaio 2024

È il momento cruciale della finale degli Australian Open 2024, con Jannik Sinner, attualmente numero 4 del mondo, che si trova sulla Rod Laver Arena per sfidare Daniil Medvedev, testa di serie numero 3. Questa partita potrebbe segnare un momento epocale per Sinner, dando al talentuoso azzurro la possibilità di conquistare il suo primo titolo dello Slam.

Il giovane Sinner, ventiduenne di talento, ha raggiunto la finale dopo un'eccezionale vittoria nelle semifinali contro Novak Djokovic. Sul campo oggi, è pronto a mettere in gioco tutte le sue abilità contro il russo Medvedev, con l'obiettivo di portare a casa un titolo storico.

Dall'altra parte della rete, Medvedev, fresco dalla sua vittoria in cinque set contro il tedesco Alex Zverev, si presenta come un avversario formidabile. La Rod Laver Arena è il palcoscenico di questo emozionante confronto, che cattura l'attenzione degli appassionati di tennis in tutto il mondo.

I due giocatori, entrambi in cerca del trionfo, si scontrano in un'atmosfera carica di tensione e aspettative. La finale degli Australian Open 2024 promette emozioni intense e momenti di pura maestria tennistica. Gli appassionati sono in trepidante attesa per vedere chi alzerà il trofeo e scriverà una pagina memorabile nella storia del tennis.

La finale di oggi sarà trasmessa in diretta su Eurosport, disponibile sul canale 210 del decoder Sky. Per coloro che desiderano seguire il match in streaming, ci sono diverse opzioni disponibili. Gli abbonati a Sky possono utilizzare SkyGo, mentre Eurosport è accessibile anche sull'app di Dazn per gli abbonati al pacchetto Standard o Plus.

Per chi non dispone di un abbonamento a Sky o Dazn, c'è la possibilità di attivare la visione su Eurosport tramite Discovery+ o Eurosport Player. Basta iscriversi a una di queste piattaforme e sottoscrivere il ticket di abbonamento mensile, senza vincoli e con la possibilità di disdire al termine del mese.

È importante notare che non è prevista la trasmissione in diretta gratuita o in chiaro della finale tra Sinner e Medvedev. Tuttavia, gli highlights saranno disponibili dopo la partita sul canale YouTube dell’Australian Open e nelle edizioni giornaliere di Sky Sport 24. Inoltre, è prevista una copertura approfondita dell'evento nei telegiornali nazionali e, in serata, durante la Domenica Sportiva. Qui puoi seguire la Diretta Web