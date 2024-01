Bimbo abbandonato in passeggino in ospedale di Aprilia

di Redazione Zazoom - sabato 27 gennaio 2024

Un bambino di circa 6-8 mesi di vita, è stato delicatamente abbandonato all'interno del corridoio che collega l'ospedale di Aprilia al pronto soccorso, intorno alle 19:30 di ieri. Il piccolo, accoccolato in un passeggino e vestito con cura, è stato scoperto in condizioni ottimali.

Rispondendo prontamente alla situazione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso il bambino sotto la loro custodia. Al momento, la nazionalità del piccolo rimane sconosciuta. Durante la notte, è stato trasferito a una casa famiglia, dove riceverà l'attenzione e le cure necessarie.

Attualmente, sono in corso approfondite indagini al fine di identificare la donna responsabile dell'abbandono. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato immagini della donna, che indossava una mascherina, e diversi testimoni stanno collaborando per gettare luce sulla situazione. La comunità si mobilita per garantire che il piccolo riceva amore e supporto nella sua nuova realtà.