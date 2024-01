La moglie di Nino Frassica insulta e lancia pietre ai vicini dopo la scomparsa del gatto Hiro

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

Barbara Exignotis, la moglie dell'attore Nino Frassica, è stata catturata in un video mentre esprime la sua rabbia contro i vicini di casa, ritenuti responsabili della scomparsa del loro gatto Hiro, sparito all'inizio di settembre durante le riprese della serie televisiva Rai "Don Matteo" nella città umbra. Durante le frenetiche ricerche del felino, la signora, come dimostrato in alcuni video diffusi sui social e trasmessi da Fuori dal Coro, ha lanciato pietre alla finestra della vicina, insultandola e minacciandola. Tra le urla, si sente chiaramente il grido: "La pagherete", rivolto alla figlia della vicina che stava riprendendo la scena.

L'attuale indagine della procura di Spoleto su Frassica è scaturita dalle controversie emerse in seguito a quest'episodio. Le ipotesi considerate comprendono diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere, coinvolgendo anche i nomi della moglie e della figlia della vicina. La notizia è stata riportata dal Corriere dell'Umbria. In un tentativo di ritrovare Hiro, Frassica e i suoi familiari hanno offerto una ricompensa, attirando numerosi volontari in città per partecipare alla ricerca del felino. La situazione si è ulteriormente complicata sui social, dove è nata una polemica coinvolgendo due famiglie accusate di varie responsabilità nella sparizione dell'animale. Frassica e i suoi familiari risultano ora essere oggetto di indagine, secondo quanto riportato dal quotidiano, a seguito di una denuncia formulata da una coppia coinvolta nelle accuse via Instagram dell'attore.