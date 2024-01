Mikaela Shiffrin cade nella discesa di Cortina: trasportata via in elicottero

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

Mikaela Shiffrin, la leader della Coppa del Mondo, ha vissuto un momento difficile durante la discesa di Cortina. La sciatrice statunitense di 28 anni è caduta e si è ritrovata nelle reti dopo appena venti secondi dalla partenza. La gara è stata immediatamente interrotta per permettere i soccorsi alla campionessa, che ha vinto ben 95 gare di Coppa del Mondo. Shiffrin si è rialzata dopo qualche minuto, ma ha mostrato evidenti segni di dolore al ginocchio sinistro, con il timore di una possibile rottura del legamento crociato. L'atleta è stata evacuata in elicottero per ricevere le cure necessarie.

La discesa libera femminile, disputata sul percorso che ospiterà le Olimpiadi invernali nel 2026, è stata successivamente ripresa. Oltre a Shiffrin, diverse altre atlete sono cadute, tra cui l'italiana Federica Brignone, fortunatamente senza conseguenze gravi. La vittoria della gara è andata all'austriaca Stephanie Venier, seguita dalla svizzera Lara Gut-Behrami. In modo straordinario, tre atlete, Valerie Grenier, Christina Ager e l'italiana Sofia Goggia, hanno condiviso il terzo gradino del podio. Al sesto posto si è classificata un'altra italiana, Laura Pirovano.