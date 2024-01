La figlia chiama il 112 e denuncia il padre: Papà sta picchiando mamma

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

Nella notte tra il 25 ed il 26 dicembre scorso, una giovane minorenne ha compiuto un gesto coraggioso chiamando il numero di emergenza 112 e denunciando le violenze subite dalla madre da parte del padre. La ragazzina ha riferito agli operatori che il padre stava picchiando sia lei sia la madre, evidenziando un episodio particolarmente grave in cui il padre le avrebbe inflitto schiaffi e un pugno sul naso quando era intervenuta per aiutare la madre.

La situazione di maltrattamenti fisici e psicologici da parte del padre verso la moglie e i figli minori è emersa dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Casalgrande. Le violenze, sia verbali che fisiche, hanno portato alla denuncia del cinquantaseienne residente a Casalgrande per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La Procura di Reggio Emilia, dopo aver esaminato le risultanze investigative, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia una misura cautelare per l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare. Questa misura include il divieto di avvicinamento alla vittima e ai figli, con l'obbligo di mantenere una distanza di 2500 metri e di non comunicare con loro, sottolineato dall'applicazione di un braccialetto elettronico.

Le indagini hanno rivelato che l'uomo, spesso in stato di ubriachezza, maltrattava la compagna convivente e i figli minori con violenze verbali e fisiche. Le condotte insostenibili hanno costretto la donna, in più di un'occasione, a allontanarsi dall'abitazione familiare insieme ai figli.

In particolare, l'uomo insultava la compagna con epiteti ingiuriosi, la accusava ingiustamente di tradirlo e la colpiva con schiaffi. L'episodio più recente, nella notte del 25 e 26 dicembre 2023, ha visto l'uomo sputare in faccia alla donna, colpirla con schiaffi e spingerla contro una finestra. Le figlie minori sono intervenute per difendere la madre, subendo anch'esse aggressioni fisiche, con la più giovane colpita da due schiaffi e un pugno sul naso, causandole ferite guaribili in 9 giorni secondo l'opinione dei sanitari.