Chiara Nasti e Mattia Zaccagni avranno una femminuccia

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni condividono con gioia la notizia del prossimo arrivo di una bambina. Il lieto evento si è rivelato con un fiocco rosa per la coppia composta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, genitori già di Thiago, un tenero bambino di appena un anno. La rivelazione del sesso del nascituro è avvenuta durante un emozionante gender reveal party, documentato in un video sul profilo Instagram dell'influencer. Insieme al suo marito, il calciatore della Lazio, la coppia ha festeggiato la futura arrivata nella loro famiglia.

La giovane influencer di 26 anni, che ha sempre espresso il desiderio di avere una figlia, ha condiviso apertamente con i suoi seguaci una precedente storia sui social, in cui ha menzionato anche alcune preferenze per il nome della bambina: "Sarei felice di chiamarla Barbie, anche se nessuno sembra essere d'accordo. In ogni caso, se sarà una femmina, sono indecisa tra Jennifer e Kimberly".

L'annuncio della seconda gravidanza è stato fatto poco dopo una partita di Coppa Italia tra la Lazio e la Roma, durante la quale Mattia Zaccagni ha festeggiato segnando un gol con il gesto simbolico del pollice in bocca, simulando un ciuccio, e con un pallone sotto la maglia, raffigurante un pancione.