Assegno Inclusione 2024: Arriva la Carta per pagamenti per oltre 287mila famiglie

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

Dal 26 gennaio, oltre 287.000 famiglie potranno beneficiare dell'Assegno di Inclusione 2024 attraverso la Carta di Inclusione, con un importo medio di 645,84 euro. Questa iniziativa, erogata dall'Inps, è destinata ai nuclei familiari che hanno presentato richiesta entro il 7 gennaio, hanno firmato il Patto di Attivazione digitale (Pad) e hanno superato i controlli preventivi dei requisiti normativi.

Coloro che rientrano nei requisiti riceveranno un messaggio sms che li inviterà a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la Carta di Inclusione, sulla quale sarà accreditato l'importo dell'assegno. L'sms specifica: "È stato disposto il pagamento della domanda Adi. Dal 26.01 sarà accreditato sulla Carta ritirabile presso qualsiasi ufficio postale con documento di identità e codice fiscale".

Delle 446.256 domande processate, 418.527 sono state presentate con Pad firmato. Tuttavia, 12.222 domande richiedono ulteriori verifiche per ottenere la certificazione necessaria al riconoscimento della misura. L'Inps procederà al pagamento entro il 15 febbraio o entro 60 giorni, nel caso in cui la certificazione non sia ricevuta dagli enti preposti.

In aggiunta, ci sono 1.140 domande in fase di verifica interna dell'Istituto per prevenire frodi, e 117.461 domande sono state respinte per mancanza di requisiti, tra cui il superamento delle soglie di reddito, il sopra soglia su Dsu, o l'omessa dichiarazione dell'attività lavorativa.

Le prime 287.704 domande positive passeranno in pagamento il 26 gennaio, con un importo medio di 645,84 euro. Complessivamente, le domande presentate dal 18 dicembre sono state 651.665, e c'è tempo fino al 31 gennaio per inviare richieste di Adi. Le richieste validate entro tale data, e con Pad firmato, riceveranno il pagamento già il 15 febbraio, incluso il mese corrente per coloro che sottoscriveranno il Pad entro il 31 gennaio.