Ascolti tv 25 gennaio 2024: Doc con quasi 5,2 milioni di spettatori

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

Ieri sera, la terza puntata di 'Doc - Nelle tue mani' trasmessa su Rai1 ha conquistato il pubblico televisivo con un notevole successo, registrando 5.177.000 spettatori e uno share del 27,5%. Il programma ha superato nettamente la concorrenza, con 'Terra amara' su Canale 5, che ha raggiunto 2.948.000 telespettatori e il 15,5% di share al secondo posto. Italia 1 con 'Non stop' si è posizionata al terzo posto per numero di telespettatori, totalizzando 995.000 con uno share del 5%.

Nella stessa serata, altri programmi hanno registrato risultati significativi. Su Retequattro, 'Dritto e Rovescio' ha attirato l'attenzione di 938.000 telespettatori, ottenendo uno share del 6,3%. Su La7, 'PiazzaPulita' ha raggiunto 869.000 spettatori con uno share del 5,8%, mentre su Rai3 'Splendida cornice' ha ottenuto 808.000 telespettatori e uno share del 4,5%. Su Rai2, il film 'Bad boys for life' ha interessato 520.000 telespettatori con uno share del 2,7%, mentre su Nove, 'Nove Comedy Club – Maurizio Battista in 'Do You Remember Me?'' ha segnato il 2,5% con 495.000 telespettatori. Tv8 ha chiuso la classifica del prime time con 'Quelle brave ragazze 2', che ha registrato 398.000 spettatori con l'1,9% di share.

Nell'access prime time, Rai1 ha primeggiato con 'Cinque Minuti', seguito da 4.809.000 telespettatori con uno share del 23%, e 'Affari Tuoi' che ha ottenuto 5.514.000 telespettatori con il 25,5% di share. Su Canale 5, 'Striscia la notizia' ha registrato 3.699.000 telespettatori e uno share del 17,1%. Anche nel preserale, Rai1 ha dominato con 'L'Eredità', che ha interessato 4.593.000 telespettatori con uno share del 26,7%, mentre su Canale 5, 'Avanti un altro!' ha totalizzato 3.582.000 telespettatori e uno share del 21,7%.

Nell'intera giornata, la Rai ha ottenuto uno share del 30,9% con 2.668.000 telespettatori, superando Mediaset che ha registrato uno share del 27,5% con 2.371.000 telespettatori. In prima serata, la Rai ha mantenuto il 30,9% con 6.381.000 telespettatori, mentre Mediaset ha segnato il 27,6% con 5.710.000 telespettatori.