Anticiclone Zeus: Italia tra sole e nebbia, ma salgono le temperature

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

L'anticiclone Zeus arriva in Italia, portando un mix di sole e nebbia, con temperature al di sopra della media stagionale. Questo fenomeno, denominato così per la sua influenza sugli eventi atmosferici da parte di Zeus, sembra sfidare l'inverno, secondo quanto riportato dagli esperti meteorologi per le giornate di oggi, domani e il weekend.

Il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò, ci illustra gli effetti che l'anticiclone Zeus avrà sul nostro paese. In inverno, gli anticicloni subtropicali portano non solo un clima piacevole e prevalente al sole, ma anche inconvenienti sotto forma di nebbie pericolose. La calma atmosferica e la mancanza di ventilazione favoriranno la formazione di nebbie nelle zone pianeggianti del Nord, rendendo il cielo grigio quando si dissiperanno. Questa condizione, prevista a partire dal weekend, comporterà un peggioramento della qualità dell'aria con impatti diretti sulla salute, soprattutto per le persone vulnerabili come anziani e bambini.

Le previsioni per i prossimi giorni si prevedono piuttosto costanti, con il sole prevalente al Centro-Sud, in Liguria, sulle Isole Maggiori e su tutta l'area alpina e prealpina, dando l'impressione di essere già in primavera. Al contrario, nubi basse o nebbie colpiranno la Pianura Padana. Anche i tradizionali "giorni della merla", che solitamente sono i più freddi dell'anno, sembrano questa volta essere i più miti dell'inverno.

Con questa situazione, le temperature massime, costantemente al di sopra della media, oscilleranno tra i 14 e i 21 gradi al Centro-Sud, in Liguria e sulle aree alpine, rimanendo più fredde, intorno ai 4-6°C, sulla Pianura Padana, ma solo in presenza di nebbia o nubi basse. La stabilità atmosferica portata dall'anticiclone Zeus potrebbe protrarsi anche oltre il 2 febbraio, giorno della Candelora.

Previsioni del tempo:

- Venerdì 26: Al nord, sole in montagna con rischio di nebbie o nubi basse in pianura. Al centro, prevalentemente bel tempo. Al sud, giornata soleggiata.

- Sabato 27: Al nord, possibili nebbie in pianura con cielo poco nuvoloso. Al centro, sole e clima piacevole. Al sud, giornata soleggiata.

- Domenica 28: Al nord, rischio di nebbie fitte in pianura con cielo sereno sui monti. Al centro, bel tempo. Al sud, cielo sereno o poco nuvoloso.