Su YouTube il primo singolo del duo ticinese Drumsticks

di Redazione Zazoom - giovedì 25 gennaio 2024

Sabato 27 gennaio uscirà su YouTube il primo singolo del duo ticinese “Drumsticks”.

La canzone si intitola “Nicole (Una serata al bar)” e parla di due amici che entrano in un bar in cui lavora una ragazza a cui uno dei due è interessato. Vari sono i dubbi e le incertezze che tormentano la mente del ragazzo, e il suo amico lo incoraggia a non lasciarsi fermare dai suoi pensieri negativi: “a volte ci vuole, aprire le tende, staccare la mente lasciandosi andare”. Dal seguito del testo si intuisce che il ragazzo trova il coraggio per parlarle, tuttavia l’esito dell’incontro rimane volutamente dubbio, aprendosi a libere interpretazioni dell’ascoltatore. Nella composizione della canzone, i Drumsticks (Giosia e Lorenzo) hanno seguito liberamente la loro ispirazione e creatività, giungendo ad ottenere un suono che richiama la musica pop anni ’70 e ’80. La produzione della canzone ha richiesto diversi mesi di lavoro, ed è stata affidata allo Studio EQ.

Biografia Drumsticks

I “Drumsticks” sono un duo composto da Lorenzo de Nigris e Giosia Perretta, due amici che suonano insieme da diversi anni. I due amici sono attivi nell’ambito musicale ticinese da diverso tempo, e nel corso degli anni hanno suonato in diversi gruppi. Di recente è nata l’idea formare un duo e ideare una canzone tutta loro. Il nome “Drumsticks” (bacchette della batteria) riprende la loro passione per la musica, per il ritmo e naturalmente per la batteria.

