Uefa: Zvonimir Boban annuncia dimissioni

Zvonimir Boban annuncia le sue dimissioni dall'Uefa, confermate dall'organizzazione in una nota ufficiale. Boban, capo dell'Area professionale, ha iniziato il suo incarico nel 2021 e ha contribuito a progetti significativi nello sviluppo tecnico, come la creazione dello Uefa Football Board e dello Youth Football Forum. Nella sua lettera di dimissioni, Boban esprime preoccupazioni riguardo a proposte di modifica statutaria discusse durante un recente meeting, sottolineando la sua contrarietà. Boban evidenzia una contraddizione nelle posizioni di Aleksandr Ceferin, presidente dell'Uefa, rispetto alle riforme del 2017 e annuncia il suo addio all'organizzazione con gratitudine per la collaborazione passata.